По факту гибели упавшей с качелей в Подмосковье девочки возбуждено дело о халатности

SpaceX совершит запуск орбитального самолета для ВВС США в августеКосмос 8 июня, 11:29
Мутко: этап "Бриллиантовой лиги" в Риме даст легкоатлетам РФ нужную конкуренцию перед ЧМСпорт 8 июня, 11:25
Число жертв терактов в Иране увеличилось до 16Международная панорама 8 июня, 11:20
Плющенко: Сотникова определится с продолжением карьеры в ближайшие неделиСпорт 8 июня, 11:19
Памфилова любит песни Высоцкого и работу в огородеОбщество 8 июня, 11:14
Геркус: "Локомотив" предлагает "Краснодару" разные варианты по АриСпорт 8 июня, 11:14
Россия поделится своими наработками по диверсификации ОПК с партнерами по ОДКБАрмия и ОПК 8 июня, 11:13
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибкеСпорт 8 июня, 11:04
Захарова посоветовала США тщательнее планировать авиаудары в СирииПолитика 8 июня, 11:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 8-летней девочки на детской площадке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"Неустановленные должностные лица администрации и ЖКХ Ступинского района не обеспечили надлежащего исполнения своих должностных обязанностей по техническому обслуживанию и эксплуатации детского игрового комплекса - качелей "Гамак" - и нарушили нормы соответствующего ГОСТа о запрете жестких элементов подвеса и не заменив их, что повлекло смерть ребенка", - отметили в ГСУ.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Вечером 20 мая 8-летняя девочка упала, катаясь на качелях на детской площадке на Советской улице в селе Старая Ситня Ступинского района, после чего возвращающееся по инерции сиденье качелей ударило ее по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия.