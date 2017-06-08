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По факту гибели упавшей с качелей в Подмосковье девочки возбуждено дело о халатности

Москва Московская область
8 июня, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Должностные лица администрации и ЖКХ Ступинского района нарушили нормы ГОСТа и не заменили жесткие элементы подвеса в качелях

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 8-летней девочки на детской площадке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Неустановленные должностные лица администрации и ЖКХ Ступинского района не обеспечили надлежащего исполнения своих должностных обязанностей по техническому обслуживанию и эксплуатации детского игрового комплекса - качелей "Гамак" - и нарушили нормы соответствующего ГОСТа о запрете жестких элементов подвеса и не заменив их, что повлекло смерть ребенка", - отметили в ГСУ.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Вечером 20 мая 8-летняя девочка упала, катаясь на качелях на детской площадке на Советской улице в селе Старая Ситня Ступинского района, после чего возвращающееся по инерции сиденье качелей ударило ее по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия.

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