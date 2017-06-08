Единая диспетчерская значительно сократила скорость приезда скорой помощи в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба скорой помощи, которая была создана в Московской области, позволила значительно сократить скорость приезда бригады медиков в регионе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе II Форума социальных инноваций регионов в Московской области.

"Сейчас единая диспетчерская скорая помощь позволяет нам радикально снизить доставку оказания помощи и выполнять нормативы от 17 до 20 минут. Более того: человек может следить по карте, как и когда машина движется по его вызову", - сказал он.

"Учитывая дисперсность Московской области, раньше приходилось, к примеру, Химки обслуживать только машинами города Химки", - пояснил губернатор.

Второй Форум социальных инноваций регионов в этом году организован Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.