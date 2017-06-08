По факту гибели ребенка во время шквала в подмосковных Люберцах возбуждено дело

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в результате шквала в подмосковных Люберцах 29 мая. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей")", - сказала она.

Как установлено следствием, в Люберцах днем 29 мая дерево упало на восьмилетнего ребенка перед центральным входом в школу № 17, когда он возвращался в учебное заведение с футбольной площадки. По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации школы, ответственными за организацию пребывания детей на территории учебного заведения.

Шквалистый ветер 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек - десяти москвичей и шести жителей Подмосковья. Всего пострадали около 200 человек.

Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ронял опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов и поднимал в воздух металлические листы.