В Подмосковье откроют два новых инновационных центра "Кванториум" для детей

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Московской области намерены открыть в регионе еще два инновационных центра для детей "Кванториум" дополнительно к первому в Королеве. Один из них будет располагаться в городе Жуковский, второй - в одном из крупных городов области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе Второго Форума социальных инноваций регионов в Московской области.

"В рамках инициативы правительства РФ мы открыли в Королеве "Кванториум". 87 млн рублей он стоит. За ближайшие 2 года мы откроем еще два "Кванториума". В Жуковском второй и третий - в одном из крупных городов Подмосковья", - сказал он.

Эти инновационные центры позитивно сказываются на образовании детей, добавил Воробьев.

Второй Форум социальных инноваций регионов в этом году организовали Совет Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтруд РФ, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив. Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.