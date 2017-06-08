Губернатор Подмосковья предложил ввести пропаганду диспансеризации в РФ

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил вынести в Совет Федерации и Государственную думу вопрос о пропаганде и рекламе как о мерах продвижения диспансеризации среди населения.

"Сегодня говорилось о том, какие инициативы может рассмотреть Совет Федерации и Государственная Дума. Нам было бы чрезмерно смело предлагать обязательную диспансеризацию. Но какие-то мероприятия по обязательной диспансеризации (как минимум пропаганда, реклама)... все- таки мы должны подумать, как обеспечивать", - заявил он в четверг в ходе Второго Форума социальных инноваций регионов в Московской области.

Поликлиники Подмосковья проводят диспансеризацию каждую субботу, добавил губернатор. По его данным, за три года работы этой программы властям региона удалось значительно повысить выявляемость сложных заболеваний. В частности, по словам Воробьева, диспансеризация способствует выявлению онкологии на самых ранних стадиях. "А значит, (мы) можем обеспечивать продолжительность жизни", - сказал губернатор.

Второй Форум социальных инноваций регионов в этом году организовали Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруд, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.

Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.