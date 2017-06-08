В Подмосковье откроют два онкологических диспансера за 5 млрд рублей - губернатор

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КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Московской области привлекли 5 млрд рублей в рамках государственно-частного партнерства с РФПИ и Арабским фондом для строительства двух современных онкологических диспансеров в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы открываем в августе (1 сентября - в крайнем случае) два онкологических центра. Это частно-государственное партнерство. 5 млрд рублей инвестировано в Балашиху и Подольск. <…> 5 млрд рублей вложили частные инвесторы РФПИ и Арабский фонд", - сказал Воробьев в рамках Второго Форума социальных инноваций регионов в Московской области.
По его словам, Подмосковье внесет свою долю в высокотехнологичное лечение с открытием этих двух медицинских учреждений. Они должны заработать в сентябре 2017 года. "Сегодня у нас в России единственный подобный онкологический центр находится на Каширке. И все пациенты, в частности, со всей страны, вынуждены ездить на получение услуг", - отметил он.
Второй Форум социальных инноваций регионов в этом году организовали Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруда, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.
Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур .