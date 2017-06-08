СК начал проверку по телесюжету о хищении при реставрации мемориала в Подмосковье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о хищении средств при реставрации мемориального комплекса в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"По поручению руководителя ГСУ СК России по Московской области Андрея Маркова организовано проведение доследственной проверки по выявленной в СМИ публикации о нарушениях при реставрации мемориального комплекса в Волоколамском районе, посвященного 28 воинам Красной армии из состава дивизии генерал-майора И. В. Панфилова (мемориал "Героям-панфиловцам")", - сообщили в ГСУ.

Из сюжета, показанного на ТВ, следует, что администрация района, потратившая более 200 млн рублей на реставрацию мемориала, приняла и оплатила фактически невыполненные работы. В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям подрядчика и должностных лиц администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комплекс был открыт 6 мая 1975 года, он состоит из шести монументальных скульптур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах дивизии Панфилова. В 2016 году администрация района заключила контракт по капитальному ремонту комплекса и благоустройству прилегающей территории.