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Власти Подмосковья начали подготовку к приватизации "Мособлгаза"

Москва Московская область
8 июня, 14:31 UTC+3

Как заявил министр имущественных отношений Московской области, изменение формы собственности компании расширит возможности для привлечения инвестиций

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Московской области начали подготовку к приватизации государственной газораспределительной компании "Мособлгаз". Об этом говорится в сообщении Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"На данный момент проводится инвентаризация имущества и обязательств предприятия, подготовка и представление в Минмособлимущество документов на имущественный комплекс и земельные участки, входящие в состав приватизируемого, производится регистрация права собственности Московской области на газораспределительные сети высокого и среднего давления", - приводятся в сообщении главы "Мособлгаза" Дмитрий Голубков.

Кроме того, компания начала готовить представления устава АО "Мособлгаз" и предложения по формированию органов управления предприятия, добавил Голубков.

100% акций преобразованного в АО "Мособлгаза" будут принадлежать Московской области, сообщил в свою очередь министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев. "Изменение формы собственности "Мособлгаза" позволит повысить эффективность управления государственным имуществом и расширит возможности для привлечения инвестиций. Внешнее финансирование позволит решать стратегические задачи по модернизации газовых сетей и строительству новых ГРС", - пояснил он.

"Мособлгаз" включен в перечень государственных унитарных предприятий региона, подлежащих приватизации законом Московской области от 7 апреля 2017 года. Однако обсуждение необходимости реформировать компанию в акционерное общество началось в 2012-2013 годах. Тогда приватизацию власти региона отменили в связи с "социальными целями и опасениями", следует из материалов газеты "Коммерсантъ". Тогда рыночную стоимость Мособлгаза оценивали в 40-70 млрд руб.

ГУП МО "Мособлгаз" - одна из крупнейших газораспределительных компаний России. Компания эксплуатирует 55 тысяч км газопроводов и ежегодно реализует более 15 млрд кубометров природного газа."Мособлгаз" является исполнителем региональной программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Власти области рассчитывают по ее итогам к 2025 году ввести в эксплуатацию 1178 объектов и довести протяженность газопроводов в регионе до 5505 км.

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