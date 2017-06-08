Двое подмосковных полицейских осуждены за покушение на мошенничество

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Два сотрудника полиции в Подмосковье осуждены за покушение на мошенничество, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Собранные следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Ленинскому району Московской области Дмитрия Тарана и Сергея Тупикина, признанных виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество группой лиц в крупном размере с использованием служебного положения", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием и судом, в феврале обвиняемые получили от гражданина Молдавии 350 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Впоследствии они договорились о сумме в 300 тыс. рублей. 16 февраля при получении денег в машине одного из обвиняемых оперуполномоченные были задержаны.

Кроме того, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность" также был привлечен начальник отдела полиции Артем Елистратов. Следствие установило, что Елистратов не организовал работу и ведомственный контроль за ходом и результатами проведения в отделе процессуальных проверок, в том числе по заявлению граждан, обратившихся к нему на личный прием, не проконтролировал работу сотрудников отдела, что и повлекло преступление со стороны его подчиненных.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Приговором суда Елистратову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, Тупикину - в виде 2,5 лет условно, Тарану - в виде 2-х лет условно.