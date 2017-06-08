Двое подмосковных полицейских осуждены за покушение на мошенничество

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Два сотрудника полиции в Подмосковье осуждены за покушение на мошенничество, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Собранные следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по Ленинскому району Московской области Дмитрия Тарана и Сергея Тупикина, признанных виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество группой лиц в крупном размере с использованием служебного положения", - сообщили в ГСУ.
Как установлено следствием и судом, в феврале обвиняемые получили от гражданина Молдавии 350 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Впоследствии они договорились о сумме в 300 тыс. рублей. 16 февраля при получении денег в машине одного из обвиняемых оперуполномоченные были задержаны.
Кроме того, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность" также был привлечен начальник отдела полиции Артем Елистратов. Следствие установило, что Елистратов не организовал работу и ведомственный контроль за ходом и результатами проведения в отделе процессуальных проверок, в том числе по заявлению граждан, обратившихся к нему на личный прием, не проконтролировал работу сотрудников отдела, что и повлекло преступление со стороны его подчиненных.
В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Приговором суда Елистратову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, Тупикину - в виде 2,5 лет условно, Тарану - в виде 2-х лет условно.