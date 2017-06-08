В Подмосковье появятся 39 новых пляжей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Московской области увеличат количество зон отдыха на воде в регионе с 156 до 195, чтобы за счет контроля снизить число несчастных случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В ходе совещания поставлена задача увеличить количество официальных мест отдыха на воде до 195. Планируется, что отдыхающих в купальный сезон примет 121 пляж и 74 места отдыха на воде. Это тот же пляж, но купание в водоеме, к которому он прилегает, по каким-либо причинам запрещено", - говорится в сообщении.

Большинство пляжей и мест отдыха у воды специалисты уже подготовили к летнему сезону 2017 года, отметили в пресс- службе, привести в порядок предстоит 37 объектов. "Дмитрий Пестов поручил главам муниципальных образований в срок до 15 июня обеспечить готовность всех объектов к купальному сезону", - отмечается в пресс-релизе.

"За последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья произошли именно в тех местах, где купание запрещено. На официальных пляжах, где дежурят спасатели и медицинский персонал, таких трагедий удается избегать", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Все летние детские лагеря, которые будут организовывать отдых у водных объектов, должны стоять на учете в МЧС, купание детей должно осуществляться только в определенных для этого местах и под присмотром профессиональных спасателей, отметил зампред.