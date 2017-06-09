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Мособлдума поддержала продажу на аукционе Федоскинской фабрики-музея миниатюрной живописи

Москва Московская область
9 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В план приватизации также вошли более 9 тысяч объектов электросетевого имущества, а также объекты коммунального хозяйства, расположенные на территории Можайского муниципального района

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская областная дума дополнила план приватизации объектов Подмосковья пятью предприятиями на заседании. Депутаты среди прочего поддержали продажу Федоскинской фабрики миниатюрной живописи на открытом аукционе, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Пять дополнений в план приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, приняли депутаты Мособлдумы на заседании", - говорится в сообщении.

"Это более 9 тысяч объектов электросетевого имущества - для последующего внесения в уставный капитал АО "Мособлэнерго", 100% акций которого находятся в собственности Московской области. Также 100% акций АО "Федоскинская фабрика миниатюрной живописи", которые планируем продать на открытом аукционе по максимально возможной цене", - отметил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

Также в список вошли объекты коммунального хозяйства, расположенные на территории Можайского муниципального района, и земельные участки под ними - для внесения в уставный капитал АО "ФПЛК", 100% акций которого тоже принадлежат Подмосковью. Кроме того, Мослоблдума поддержала включение ГУП "Московской областной дорожный центр" в перечень объектов, которые подлежат преобразованию в акционерные общества.

Все дополнения были внесены в региональный закон "О внесении изменений в закон Московской области "О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2017-2019 годы".

Федоскинская миниатюра - вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье- маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино (Мытищинский городской округ). Артель Федоскино существует с 1795 года. Сейчас фабрика работает как производство шкатулок и музей.

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