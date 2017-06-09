В Подмосковье пройдет фестиваль национального спорта ко Дню России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" пройдет впервые в Московской области 10 июня. Он посвящен Дню России, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

"В рамках празднования Дня России впервые в Московской области состоится Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир". Фестиваль станет масштабной площадкой диалога национальной культуры и спорта народов России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Фестиваль пройдет в городе Истра в парковой зоне Музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим".

Организаторы мероприятия проведут мастер-классы и соревнования по этническим видам спорта. Любители контактных видов спорта смогут попытать удачу в традиционных национальных единоборствах. На четырех коврах будут проходить соревнования по дзюдо, самбо, армейскому рукопашному бою, борьбе на кушаках. Также участники праздника смогут покататься на качелях, походить на ходулях и поиграть в городки.

Анимационная программа, контактный зоопарк, мастер-классы по росписи и аттракцион верховой езды будут организованы для детей. Дополнительно к этому на территории парковой зоны появится мобильная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где можно выполнить нормативы. Группа "Земляне" будет специальным гостем праздника.

Проведение таких фестивалей, как "Русский мир", очень важно с точки зрения единства нашего народа, прокомментировал предстоящее событие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. "Спорт сближает людей и формирует национальное самосознание. Мы впервые проводим подобный фестиваль, но он обещает стань самым масштабным мероприятием", - сказал министр.

День России - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.