В Подмосковье пройдет фестиваль национального спорта ко Дню России

Романцев: матч с чилийцами покажет, как сборная России играет в качестве аутсайдераСпорт 9 июня, 13:31
Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского заводаАрмия и ОПК 9 июня, 13:27
В Иране задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в ТегеранеМеждународная панорама 9 июня, 13:17
Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". ВидеотрансляцияКультура 9 июня, 13:11
NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.Космос 9 июня, 13:05
Директор ФК "Динамо": клуб был бы счастлив усилить состав ДанниСпорт 9 июня, 13:00
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"Спорт 9 июня, 12:58
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедерацийСпорт 9 июня, 12:58
"Подвешенный парламент" в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 9 июня, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" пройдет впервые в Московской области 10 июня. Он посвящен Дню России, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
"В рамках празднования Дня России впервые в Московской области состоится Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир". Фестиваль станет масштабной площадкой диалога национальной культуры и спорта народов России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Фестиваль пройдет в городе Истра в парковой зоне Музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим".
Организаторы мероприятия проведут мастер-классы и соревнования по этническим видам спорта. Любители контактных видов спорта смогут попытать удачу в традиционных национальных единоборствах. На четырех коврах будут проходить соревнования по дзюдо, самбо, армейскому рукопашному бою, борьбе на кушаках. Также участники праздника смогут покататься на качелях, походить на ходулях и поиграть в городки.
Анимационная программа, контактный зоопарк, мастер-классы по росписи и аттракцион верховой езды будут организованы для детей. Дополнительно к этому на территории парковой зоны появится мобильная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где можно выполнить нормативы. Группа "Земляне" будет специальным гостем праздника.
Проведение таких фестивалей, как "Русский мир", очень важно с точки зрения единства нашего народа, прокомментировал предстоящее событие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. "Спорт сближает людей и формирует национальное самосознание. Мы впервые проводим подобный фестиваль, но он обещает стань самым масштабным мероприятием", - сказал министр.
День России - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.