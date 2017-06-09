Жители Подмосковья могут получить льготы при оплате проезда по ЦКАД

ЗВЕНИГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов не исключил, что жители Подмосковья будут пользоваться льготами при оплате проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по строительству ЦКАД.

"Возможно. Вообще, Подмосковье оказывает серьезную помощь в реализации этого проекта. Это понятно - он реализуется на его территории. И в свое время мы с губернатором (Московской области) Андреем Юрьевичем Воробьевым обсуждали различные формы, когда для социальных групп населения могут быть установлены пониженные тарифы под гарантии так называемого трафика, что они будут использоваться жителями этих населенных пунктов", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, будут ли жители Подмосковья пользоваться льготами для оплаты проезда по ЦКАД.

По словам министра, все участки строящейся дороги, кроме участка в объезд Звенигорода, будут работать в платном режиме, а указанный участок будет бесплатным (за исключением сбора платы с большегрузных автомобилей). Отвечая на вопрос о стоимости проезда по платным участкам ЦКАД, глава Минтранса сказал, что она будет утверждена после того, как будет выбран единый оператор.

"Мы планируем, что изначально будем использовать традиционную технологию с открывающимися шлагбаумами, но в дальнейшем, после того, как все пользователи дороги привыкнут к такому режиму, будет использован принцип, по которому доступ к проезду по дороге будет осуществляться без шлагбаума, и пользователь будет уже платить через специальные средства, называемые транспондерами", - пояснил Соколов.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги примерно в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Ее возведение ведется в рамках пяти пусковых комплексов. Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, однако было перенесено на 2019 год.