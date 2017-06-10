Глава СК поручил провести проверку по сюжету о стихийных свалках в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Московской области. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о стихийных свалках в Московской области и загрязнении окружающей среды, как со стороны коммерческих организаций, создающих эти свалки, так и со стороны местных жителей. Кроме того, в сюжете сообщается о бездействии должностных лиц при плачевном положении озера Глушица Жуковского района, которое оказалось завалено мусором и отходами", - сообщила представитель СК.

"Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ по Московской области провести по данному факту процессуальную проверку, в ходе которой необходимо установить степень ущерба, причиненного окружающей природной среде, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных и юридических лиц, которые создают или закрывают глаза на рост стихийных свалок", - отметила Петренко.