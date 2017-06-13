Ямочный ремонт на большинстве дорог в Подмосковье должен быть завершен до 1 июля

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Только семь муниципальных образований Подмосковья имеют серьезные отставания по ямочному ремонту дорог, остальные же должны завершить работы к 1 июля, следует из промежуточных итогов ремонта дорог Московской области, представленных во вторник министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорем Тресковым на заседании правительства области
"Наше министерство осуществило проверку и выявило, что восемь муниципалитетов, действительно, близки к окончанию явочного ремонта. Городские округа Коломна (99,3%), Лосино-Петровский (99,3%), Лыткарино (98,9%), Химки (98,3%), Павлово-Посадский район (98,2%), городской округ Ивантеевка (97,9%), Орехово-Зуевский район (97,5%), городской округ Электрогорск (97,2%)", - назвал Тресков лидирующие субъекты области.
Власти пяти муниципальных образований поздно заключили договоры с подрядчиками и теперь серьезно отстают от плана, добавил министр. "К числу таких муниципалитетов относятся городские округа Котельники (53%), Фрязино (50%), Пущино (45%), Руза (39%), Пушкинский район (28%). Этим муниципалитетам необходимо активизировать свою работу", - отметил он.
Только два муниципальных образования - Серпуховской муниципальный район и Красноармейский городской округ до сих пор не приступили к ликвидации ям, поскольку их договоры на дорожные работы отменила Федеральная антимонопольная служба, резюмировал Тресков.
Министр не уточнил, отразится ли на трафике активизация дорожных работ в семи отстающих муниципалитетах во время дачного сезона. Однако в Московской области действует закон, ограничивающий ремонт проезжей части в выходные и праздничные дни, что должно предотвратить образование пробок.