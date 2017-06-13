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Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия

Москва Московская область
13 июня, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Если у пары черных аистов появится потомство, то участок леса с гнездом птиц могут объявить памятником природы областного значения

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области обнаружило в регионе гнездо редчайших птиц - черных аистов, занесенных в Красную книгу России. Последний раз эти птицы гнездились в Подмосковье в 20-х годах прошлого века, сообщили в министерстве.

"За гнездом установлено постоянное наблюдение, если у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения", - приводятся в сообщении слова министра экологии Московской области Александра Когана. Черный аист пока имеет нулевую категорию статуса: "вид, вероятно исчезнувший на гнездовании" в Красной книге Московской области.

Аисты свили гнездо в лесу, расположенном в одном из западных районов. Точное его местонахождение специалисты не открывают, чтобы желающие увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта.

Черный аист фигурирует также в Красных книгах Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Казахстана. Этот вид птиц пострадал от вырубки лесов, осушения болот и браконьерства.

Черный аист - скрытная птица. В отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, окруженные озерами или болотами. Эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, оба родителя высиживают вместе.

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