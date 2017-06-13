Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковные чиновники впервые сыграют в страйкбол в рамках второй Спартакиады

Москва Московская область
13 июня, 15:50 UTC+3

О запуске новой дисциплины в программе соревнований правительство региона договорилось с шоуменом Михаилом Галустяном

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чиновники Московской области в рамках второй Спартакиады среди госслужащих Подмосковья будут соревноваться в футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, стритболе, плавании, классическом русском жиме, шахматах и в выполнении нормативов комплекса ГТО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области в Instagram.

13 июня в Доме Правительства #МО состоялась жеребьевка Спартакиады среди госслужащих Московской области. В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, советник министра, российский футболист Роман Широков, президент Федерации военно-тактических игр России, шоумен Михаил Галустян. «Мы будем встречаться на спортивных площадках, для того чтобы выяснить, кто же сильней по различным дисциплинам. В этом году мы впервые договорились с Михаилом Галустяном запустить дисциплину «страйкбол» в парке «Патриот». Корпоративный спорт – это один из приоритетов оздоровления коллектива», - сказал Роман Терюшков. Соревнования будут проходить по нескольким видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, стритбол, страйкбол, плавание, классический русский жим, шахматы, нормативы комплекса ГТО. Всего сформировано 35 команд, каждая представляет свое ведомство. Впервые в Госспартакиаде примут участие Управление делами Губернатора и Правительства Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе, Главное управление культурного наследия. Первый этап соревнований стартует в июле, он пройдет на территории Красногорска и Долгопрудного, а также Одинцовского района. Финал состоится 26 августа. #спорт #массовыйспорт #нашеподмосковье #стратегиягубернатора

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)

"Мы будем встречаться на спортивных площадках для того, чтобы выяснить, кто же сильнее по различным дисциплинам. В этом году мы впервые договорились с Михаилом Галустяном (шоумен - прим. ТАСС) запустить дисциплину "страйкбол" в парке "Патриот". Корпоративный спорт - это один из приоритетов оздоровления коллектива", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Страйкбол - командная игра в военной стилистике. Как минимум две команды сражаются на большой территории с помощью пневматического или электро-пневматического оружия, пока не выведут из игры определенное правилами количество противников.

Всего для участия во второй Спартакиаде было сформировано 35 команд госслужащих Подмосковья, каждая представляет свое ведомство, отмечается в материале пресс-службы.

Впервые в мероприятии примут участие Управление делами губернатора и правительства Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе, Главное управление культурного наследия.

Первый этап соревнований стартует в июле, он пройдет на территории Красногорска и ​Долгопрудного, а также Одинцовского района. Финал состоится 26 августа.

Первая Спартакиада госслужащих Московской области прошла летом 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама