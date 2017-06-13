Подмосковные чиновники впервые сыграют в страйкбол в рамках второй Спартакиады

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чиновники Московской области в рамках второй Спартакиады среди госслужащих Подмосковья будут соревноваться в футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, стритболе, плавании, классическом русском жиме, шахматах и в выполнении нормативов комплекса ГТО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области в Instagram.

13 июня в Доме Правительства #МО состоялась жеребьевка Спартакиады среди госслужащих Московской области. В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, советник министра, российский футболист Роман Широков, президент Федерации военно-тактических игр России, шоумен Михаил Галустян. «Мы будем встречаться на спортивных площадках, для того чтобы выяснить, кто же сильней по различным дисциплинам. В этом году мы впервые договорились с Михаилом Галустяном запустить дисциплину «страйкбол» в парке «Патриот». Корпоративный спорт – это один из приоритетов оздоровления коллектива», - сказал Роман Терюшков. Соревнования будут проходить по нескольким видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, стритбол, страйкбол, плавание, классический русский жим, шахматы, нормативы комплекса ГТО. Всего сформировано 35 команд, каждая представляет свое ведомство. Впервые в Госспартакиаде примут участие Управление делами Губернатора и Правительства Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе, Главное управление культурного наследия. Первый этап соревнований стартует в июле, он пройдет на территории Красногорска и Долгопрудного, а также Одинцовского района. Финал состоится 26 августа. #спорт #массовыйспорт #нашеподмосковье #стратегиягубернатора Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) Июн 13 2017 в 3:41 PDT

"Мы будем встречаться на спортивных площадках для того, чтобы выяснить, кто же сильнее по различным дисциплинам. В этом году мы впервые договорились с Михаилом Галустяном (шоумен - прим. ТАСС) запустить дисциплину "страйкбол" в парке "Патриот". Корпоративный спорт - это один из приоритетов оздоровления коллектива", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Страйкбол - командная игра в военной стилистике. Как минимум две команды сражаются на большой территории с помощью пневматического или электро-пневматического оружия, пока не выведут из игры определенное правилами количество противников.

Всего для участия во второй Спартакиаде было сформировано 35 команд госслужащих Подмосковья, каждая представляет свое ведомство, отмечается в материале пресс-службы.

Впервые в мероприятии примут участие Управление делами губернатора и правительства Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе, Главное управление культурного наследия.

Первый этап соревнований стартует в июле, он пройдет на территории Красногорска и ​Долгопрудного, а также Одинцовского района. Финал состоится 26 августа.

Первая Спартакиада госслужащих Московской области прошла летом 2016 года.