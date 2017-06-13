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В Подмосковье расследуют гибель женщины, которую травмировал опрокинувшийся батут

Москва Московская область
13 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Жительница Можайска получила закрытую черепно-мозговую травму в результате падения надувных батутов на Губернаторской площади

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о гибели женщины, на которую порывом ветра опрокинуло надувной батут, расследуют в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"62-летняя местная жительница получила телесные повреждения в результате падения надувных батутов на Губернаторской площади города Можайска. 26 мая пострадавшая скончалась от полученных травм. По данному возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, инцидент произошел еще 14 мая. В ходе предварительного следствия установлено, что три надувных развлекательных батута и один спортивный батут с опорами из металла оборвало с креплений и подняло сильным порывом ветра. Потерпевшая в это время находилась около одного из снесенных ветром батутов и в результате получила закрытую черепно-мозговую травму.

"Проводится судебно-техническая экспертиза оборудования, запланировано проведение испытания тросовых креплений батутов", - добавили в ГСУ.

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