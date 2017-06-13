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ОНФ потребует у властей Подмосковья обосновать высокие зарплаты местных главврачей

Москва Московская область
13 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Активисты ОНФ провели мониторинг сведений о доходах главврачей Подмосковья и выявили существенные различия со средней зарплатой в медучреждениях России

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены отправить запрос в министерство здравоохранения Московской области, чтобы выяснить, насколько обоснованы зарплаты главврачей подмосковных больниц, большинство из которых получают более 150 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении регионального штаба организации.

Представители ОНФ провели мониторинг сайта министерства на наличие сведений о доходах руководителей государственных учреждений здравоохранения городов Подмосковья. По их данным, из 277 главврачей городских больниц Московской области, чей доход раскрыт на сайте, 204 получают зарплату от 150 тыс. до 750 тыс. рублей месяц.

"Активисты ОНФ направят запрос в министерство здравоохранения Московской области с целью получить обоснование столь высоких доходов главврачей в больницах региона", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Росстата, где средняя зарплата врачей в России составляет около 48 тыс. рублей.

"Заработная плата главврача городской больницы не должна в разы превышать зарплату рядового врача", - приводятся в сообщении слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области Алексея Малого.

Рейтинг зарплат

Как отмечает ОНФ, больше всего по итогам 2016 года заработал главный врач ГБУЗ Московской области "Химкинская центральная клиническая больница", указавший в декларации 9,3 млн рублей в год, то есть примерно 750 тыс. рублей в месяц. На втором месте рейтинга подмосковного отделения ОНФ - главврач ГБУЗ Московской области "Люберецкая районная больница №2", его доход составил 7,989 млн рублей в год или в среднем 665 тыс. рублей в месяц.

Третье место занял главный врач ГБУЗ Московской области "Лыткаринская стоматологическая поликлиника", задекларировавший 7,5 рублей млн в год или примерно 624 тыс. рублей в месяц.

Часть денег от общей суммы дохода, задекларированного руководителями медицинских учреждений Подмосковья, могла быть получена от научной и творческой деятельности или от продажи какого-либо имущества. Однако на это сослался только один главврач, отмечается в сообщении организации.

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