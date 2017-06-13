СК проверяет информацию о нападении волка на 11-летнюю девочку в Подмосковье

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о нападении волка на ребенка в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Сюжет о том, что местный житель в поселке Обухово держит в частном домовладении на улице Шаловской дикого зверя, прошел в эфире одного из центральных каналов. Из сюжета следует, что ведущий себя агрессивно хищник держит в страхе местных жителей, есть случаи нападения волка на детей", - сообщила она.

В ходе проверки в следственный отдел по Ногинску поступило заявление местной жительницы о том, что 31 мая волк напал на ее 11-летнюю дочь.

"В рамках проверки следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка действиям владельца дикого зверя и должностных лиц соответствующих правоохранительных и контролирующих органов", - сообщила Фокина.