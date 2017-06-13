Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет информацию о нападении волка на 11-летнюю девочку в Подмосковье

Москва Московская область
13 июня, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее в следственный отдел по Ногинску поступило заявление местной жительницы о том, что 31 мая хищник напал на ее дочь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о нападении волка на ребенка в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Сюжет о том, что местный житель в поселке Обухово держит в частном домовладении на улице Шаловской дикого зверя, прошел в эфире одного из центральных каналов. Из сюжета следует, что ведущий себя агрессивно хищник держит в страхе местных жителей, есть случаи нападения волка на детей", - сообщила она.

В ходе проверки в следственный отдел по Ногинску поступило заявление местной жительницы о том, что 31 мая волк напал на ее 11-летнюю дочь.

"В рамках проверки следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка действиям владельца дикого зверя и должностных лиц соответствующих правоохранительных и контролирующих органов", - сообщила Фокина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама