Минкульт: "Паркам Подмосковья" требуется увеличение финансирования

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Региональный фонд смотра-конкурса "Парки Подмосковья" необходимо увеличить, чтобы лучшие концепции современных парков в Московской области реализовывались в полной мере. Об этом сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

"На сегодняшний день мы пришли к тому, что смотр-конкурс "Парки Подмосковья" требует перезагрузки, потому что важной является именно концепция развития парка и дальнейшая ее реализация. Поскольку сейчас региональный фонд составляет 10 млн рублей на реализацию концепции, она до конца не реализуется. Практика предыдущих лет показала, что по лучшим концепциям необходимо увеличение финансирования. Этот вопрос мы готовы проработать с министерством экономики и финансов", - сказала Косарева.

Вопрос качества новых парков в Подмосковье вышел на первый план на фоне высокой динамики создания рекреационных зон в 2014-2017 годах, отметила Косарева.

Так, в 2014 году на территории Московской области было 25 парков в 22 муниципалитетах, а в 2017 году стало 82 парка в 50 муниципалитетах.

Власти области планируют создать еще 86 парков в 36 муниципалитетах к 2021 году.

"Динамика у нас хорошая. Но нам нужны не только количественные, но и качественные показатели", - отметила министр.

В настоящее время министерство культуры считает лучшими концепциями парковых зон, которые поступили на смотр-конкурс "Парки Подмосковья" в этом году, концепцию парка "Пехорка" в Балашихе общей площадью 17 гектаров и концепцию парка "Фабричный пруд" в городе Реутов площадью 10 гектаров.

"Парки Подмосковья" власти региона учредили в 2013 году, чтобы повысить качество паркового обслуживания населения.

Конкурс состоит из двух основных номинаций - "Лучший парк культуры и отдыха" и "Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха". Призовой фонд второй номинации составляет 10,5 млн рублей.