Недропользователи Подмосковья подписали кодекс профессиональной этики

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены Ассоциации участников рынка нерудных материалов Московской области "НАМО" подписали "Зеленый кодекс предприятий горнодобывающей отрасли Московской области". Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природопользования Московской области.
"По сути подписанный документ - это кодекс профессиональной этики участников рынка. Он базируется на нескольких главных принципах: строгого соответствия требованиям экологического законодательства, экологической и социальной ответственности, компенсации негативного воздействия на окружающую среду, а также контроля, прозрачности и добровольной отчетности", - прокомментировал подписание документа министр экологии Подмосковья Александр Коган.
"НАМО" насчитывает 27 действующих членов, среди которых добывающие, перерабатывающие, транспортные и строительные организации, отмечается в сообщении.