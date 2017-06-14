СК проверяет данные о незаконной рубке леса возле санатория в подмосковных Мытищах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет телесюжет о незаконной вырубке леса вокруг санатория в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о том, что в Мытищах вокруг санатория "Подлипки" идет вырубка леса, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов. Как утверждают местные жители, вырубка происходит ради строительства новых домов под видом санитарных рубок", - отметили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям организаций и должностных лиц, которые согласовывали и организовывали рубку леса, и установят ущерб, причиненный лесному фонду.