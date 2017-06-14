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В Подмосковье появятся "географические" ярмарки продукции местных муниципалитетов

Москва Московская область
14 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

У покупателей появится возможность приобрести продукцию локальных производителей с минимальной торговой наценкой, сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области впервые запустит в 2017 году "географические" ярмарки, где будут продавать продукты фермеров из тех муниципалитетов, где расположена торговая точка. Цены на таких ярмарках будут ниже за счет того, что из стоимости исключат затраты на логистику, сообщил в среду министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"Выигрывает от таких ярмарок, прежде всего, покупатель - у него появляется возможность приобрести продукцию локальных производителей с минимальной торговой наценкой или вовсе по отпускной цене, так как затраты на логистику в данном случае минимальны или нулевые", - цитирует Посаженникова пресс-служба министерства.

Отмечается, что большую часть мест на "географических" ярмарках займут фермеры или производители того муниципалитета, где располагается рынок.

В министерстве пояснили, что таким образом жители Подмосковья смогут узнать, какие продукты производят с ними по соседству. В некоторых случаях администрация будет предоставлять торговые места безвозмездно. Например, на первой подобной ярмарке в Орехово-Зуеве 17 июня все площадки будут бесплатными.

"Географические" ярмарки позволят сформировать пулы производителей, которые, в первую очередь, должны продавать свои товары в "родных" муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья определили на 2017 год более 300 площадок для проведения ярмарок. Всего сезонных, тематических и ярмарок выходного дня в Подмосковье в 2017 году должно пройти 7 тыс.

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