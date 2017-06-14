В 2017 году в Подмосковье откроют первый научный клинический центр наркологии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первый научный клинический центр наркологии откроют в Московской области к концу 2017 года. Медицинский объект, подобного которому в регионе еще не было, объединит несколько наркологических диспансеров в одну юридическую структуру, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

"Мы создаем так называемый научный клинический центр, объединяем несколько наркологических диспансеров в одну юридическую структуру... К концу года он будет создан", - сказал он.