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В 2017 году в Подмосковье откроют первый научный клинический центр наркологии

Москва Московская область
14 июня, 12:00 UTC+3

Центр объединит несколько наркологических диспансеров в одну юридическую структуру

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первый научный клинический центр наркологии откроют в Московской области к концу 2017 года. Медицинский объект, подобного которому в регионе еще не было, объединит несколько наркологических диспансеров в одну юридическую структуру, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

"Мы создаем так называемый научный клинический центр, объединяем несколько наркологических диспансеров в одну юридическую структуру... К концу года он будет создан", - сказал он.

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