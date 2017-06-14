Жители Подмосковья предпочитают адыгейский сыр всем остальным, произведенным в регионе

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области провело исследование, какие подмосковные сыры самые популярные у населения региона. Мягкие молодые сыры - адыгейский, осетинский и сулугуни заняли первые три места, причем адыгейский сыр стал лидером предпочтений, говорится в сообщении ведомства.
"Важна максимальная скорость доставки и логистики молодых сыров, поэтому наши фермеры и производители - в данном случае имеют абсолютное конкурентное преимущество перед поставщиками и производителями из других регионов", - пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Второе место по популярности у потребителей Московской области заняла моцарелла подмосковного производства. Третье место взяли полутвердые сорта сыра: чеддер (молодой - прим. ТАСС), гауда и маасдам.
Подмосковные сыровары в настоящий момент осваивают технологии производства твердых сыров, например, пармезана и грюйера, добавил Посаженников.
Московская область создает сырный кластер в Дмитровском районе.
Резиденты кластера получат преимущество близости своего производства к одному из крупнейших потребительских рынков России - рынку Московского региона.
Первая продукция из кластера поступит в продажу в 2018 году, рассчитывают власти области.