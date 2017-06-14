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В Подмосковье планируют допустить активных граждан к распределению муниципальных бюджетов

Москва Московская область
14 июня, 17:20 UTC+3

Проект "инициативного бюджетирования" стартует 1 июля

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Московской области почти завершили подготовку специального набора практик - "инициативного бюджетирования". Как сообщил руководитель управления совершенствования функциональной деятельности и повышения открытости министерства экономики и финансов Московской области Михаил Булько, эти практики позволят активным жителям региона участвовать в определении статей расхода муниципальных бюджетов.

"Все, что нужно для проекта, в 99% стадии готовности. Сейчас мы ждем выхода с открытым вопросом на правительство и заявления губернатора о старте этого проекта. Мы видим начало старта к 1 июля", - сказал Булько.

Власти Московской области предполагают проводить конкурсный отбор проектов, выбранных муниципальными образованиями в рамках "инициативного бюджетирования", и предоставлять субсидии победителям. 

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