В Подмосковье планируют допустить активных граждан к распределению муниципальных бюджетов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Московской области почти завершили подготовку специального набора практик - "инициативного бюджетирования". Как сообщил руководитель управления совершенствования функциональной деятельности и повышения открытости министерства экономики и финансов Московской области Михаил Булько, эти практики позволят активным жителям региона участвовать в определении статей расхода муниципальных бюджетов.

"Все, что нужно для проекта, в 99% стадии готовности. Сейчас мы ждем выхода с открытым вопросом на правительство и заявления губернатора о старте этого проекта. Мы видим начало старта к 1 июля", - сказал Булько.

Власти Московской области предполагают проводить конкурсный отбор проектов, выбранных муниципальными образованиями в рамках "инициативного бюджетирования", и предоставлять субсидии победителям.