Штраф до 5 тыс. рублей за купание в неположенных местах планируют ввести в Подмосковье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья могут в этом году установить штраф за купание в неположенном месте. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин на пресс-конференции в Москве.

"В этом году, я думаю, все же изменения в КоАП будут внесены. Мы будем штрафовать нерадивых граждан за купание в неустановленном месте", - сказал Полетыкин.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, размер штрафа может составить 5 тыс. рублей. "Я думаю, если Московская область установит максимальную планку, а мы, как правило, устанавливаем для тех статей, которые угрожают здоровью и жизни людей, максимальную, то это будет 5 тысяч рублей", - сказала Витушева.

Все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья в последние годы произошли именно в тех местах, где купание запрещено, сообщал ранее заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Чтобы за счет контроля снизить число несчастных случаев, власти Московской области увеличат количество зон отдыха на воде в этот летний сезон на 39 до 195. Из них 121 - пляжи для купания и 74 мест отдыха на воде. Причем спасатели и медперсонал будут дежурить даже на тех пляжах, где купание запрещено.