Посты спасателей будут охранять детей в подмосковных лагерях от природных пожаров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения установили временные посты в 24 детских лагерях Московской области, которые граничат с лесом, чтобы обеспечить безопасность в случае возникновения природных пожаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова по итогам прошедшей инспекции.

"Перед началом летнего сезона все лагеря были обследованы пожарными инспекторами. В частности, спасатели проверили наличие и исправность огнетушителей, состояние пожарных водоемов, аварийных выходов", - говорится в сообщении.

Пожарные также провели более 300 тренировок и инструктажей в детских лагерях региона с начала летнего оздоровительного периода 2017 года. В пресс-службе уточнили, что эта профилактическая работа будет завершена во всех учреждениях области в течение июня.

Спасатели рассказывали детям и педагогам об основных правилах пожарной безопасности и поведения на воде, показывали способы обращения со спасательными средствами, а также приемы оказания первой помощи в рамках инструктажей.

Всего на территории Подмосковья действует порядка 1,2 тыс. детских летних лагерей. Из них 87 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей: три областных, 17 муниципальных и 67 частных. Остальные - это лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе школ.

Летняя оздоровительная кампания в 2017 году в Московской области охватит порядка 350 тыс. детей, что составляет около 64% подмосковных школьников в возрасте от семи до 15 лет.