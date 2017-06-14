В Подмосковье возьмут под охрану реликтовую трехсотлетнюю сосну в Шатурском лесничестве

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области подготовило паспорт государственного памятника природы областного значения "Сосна-исполин в 54 квартале Шатурского лесничества", чтобы взять под охрану одну из старейших реликтовых сосен региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Дерево станет центром памятника природы площадью 0,8 гектаров, на территории которого будут запрещены все виды рубок, кроме санитарных, а также нарушение почв и гидрологического режима", - поясняется в сообщении.
Высота реликтовой сосны достигает 43 метра, диаметр - почти 1,5 метра. На расстоянии около 30 метров от исполина растет еще одна старовозрастная сосна, отметили в Минэкологии области. Дерево находится в хорошем состоянии, что подтвердило проведенное в прошлом году обследование.
После принятия постановления правительства области об утверждении паспорта памятника природы региональное Минэкологии поставило особо охраняемую территорию с реликтовыми соснами на кадастровый учет.