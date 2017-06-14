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Подмосковье внедрит новый подход к газификации малочисленных поселений в течение трех лет

Москва Московская область
14 июня, 19:54 UTC+3

Пилотный проект будет реализовываться в сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского района

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мособлгаз за счет бюджета построит газопровод высокого давления, а жители оплатят в рассрочку распределительные газопроводы в границах малонаселенных населенных пунктов. Это позволит газифицировать малочисленные поселения, садовые и дачные товарищества, коттеджные поселки, которые не вошли в областную программу "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", говорится в сообщении регионального министерства энергетики.

"Пилотный проект планируется реализовать в течении ближайших трех лет в сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского района", - отмечается в пресс-релизе министерства. Власти региона назвали новый подход "Умная газификация".

Жители поселения должны будут создать автономную некоммерческую организацию (АНО) при администрации муниципального района, чтобы сформировать фонд для строительства распределительных газопроводов. Областное минэнергетики будет контролировать эти работы.

Для начала проведения проектно-изыскательских работ необходима готовность к участию 30% от общего количества домовладений, отмечается в сообщении. Стоимость строительства будет рассчитываться на количество участников. "Это фиксированный взнос. Стоит сказать, что оплата производится не сразу, а в четыре этапа в течении года", - пояснил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

"Строительство газопровода - источника под нужды как промышленности, так и населения - позволит создать достаточно большой синергетический эффект, а мы, кроме того, что создаем условия для постоянного проживания людей, также будем создавать и места приложения труда", - сказал он в рамках сегодняшней пресс-конференции в Москве. Власти Подмосковья могут начать активно привлекать к "Умной газификации" другие муниципалитеты к концу 2017 года, если опыт в Наро-Фоминском районе окажется успешным, отметил Неганов.

Пилотный проект "Умная газификация" в Наро-Фоминском районе поддержали 3 деревни и 19 СНТ и ДНТ с общим количеством в 3603 домовладения. По данным министерства, на сегодняшний день участие подтвердили 926 домовладений. При таком количестве участников стоимость создания условий газификации каждого домовладения до границ земельного участка составит 220 тыс. рублей.

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