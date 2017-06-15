Карантин по птичьему гриппу в подмосковном Ногинске будет продлен из-за инцидента в METRO

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья продлили карантин по птичьему гриппу в Ногинском районе до тех пор, пока ООО "Метро кэш энд Керри" не уничтожит зараженное мясо индейки на распределительном центре METRO в Ногинском районе, обнаруженное 1 июня. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Московской области.

"Принятие решения о снятии ограничительных мероприятий по гриппу птиц отложено до выполнения мероприятий по уничтожению завезенного в торговые сети Московской области мяса птицы "Евродон" Ростовской области и проведения повторного анализа", - говорится в сообщении.

Карантин по птичьему гриппу был объявлен в Ногинском районе с 24 мая 2017 года из-за регистрации очага распространения инфекции на территории личного подсобного хозяйства в деревне Починки.

Региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) оцепило зону вокруг подсобного хозяйства в 5 км по радиусу, провело хлорирование всех помещений, где содержались животные и находились люди. Все поголовье птиц инспекторы службы уничтожили.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель.

Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, - это куры и индюки.

Угроза распространения птичьего гриппа ранее стала причиной запрета в ряде регионов Приволжского федерального округа на ввоз птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов из Татарстана и Марий Эл. Такие меры уже приняли в Пермском крае, Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях.

Вспышки птичьего гриппа фиксировались в Марий Эл и Самарской области, а также на предприятиях крупного российского производителя "Евродон" в Ростовской области - с декабря 2016 года.