В Подмосковье задержаны подозреваемые в нападении на ювелирный магазин и банк

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин и офис банка в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержаны четверо мужчин в возрасте от 25 до 39 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила более 6 млн рублей", - сообщила она.

Установлено, что злоумышленники в масках ворвались в помещение ювелирного магазина в городе Электросталь, угрожая сотрудникам пистолетом, разбили витрины и похитили украшения.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемых в момент приготовления к совершению очередного нападения. В ходе досмотра автомобиля подозреваемых полицейские изъяли травматический пистолет "ТТ" и пять патронов к нему. Полицейские установили причастность задержанных к разбойному нападению на офис одного из банков в подмосковных Электроуглях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), подозреваемые арестованы.