Глава Рузы предложил развивать дачную инфраструктуру Подмосковья за счет субсидий Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Рузского городского округа Московской области Максим Тарханов предложил Ассоциации дачников Подмосковья инициировать создание закона о субсидиях для Московской области из бюджета Москвы - на улучшение инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных кооперативов. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Рузского городского округа.

"Я уверен, что возможности у столицы решать эти задачи есть. Может быть, нет соответствующего законодательного механизма. Значит, надо его прорабатывать… Будь такая компенсация на инфраструктуру - мы могли бы решать и вопросы газификации, и вопросы дорог более эффективно", - заявил Тарханов.

Он отметил, что население Рузского городского округа в период с мая по октябрь увеличивается в несколько раз за счет дачников, в основном, жителей Москвы. В связи с этим возникает временный дефицит машин скорой помощи, врачей в поликлиниках, сотрудников полиции и многофункциональных центров, поскольку их количество рассчитывается из числа постоянно проживающего на территории округа населения, добавил глава Рузы.

Также в целом в области существует проблема газификации малочисленных поселений, напомнил Тарханов. "Дачники обращаются. Но по закону газ мы проводим туда, где постоянно проживает не менее ста жителей. А у нас получается, например, в деревне сто домовладений, но постоянно проживают только пять-шесть", - сказал он.

Власти Московской области начали тестирование нового подхода к газификации малочисленных поселений области - "Умная газификация". Он предполагает, что Мособлгаз за счет бюджета построит газопровод высокого давления, а потребители оплатят в рассрочку распределительные газопроводы в границах населенных пунктов с небольшим числом жителей.

Это позволит газифицировать малочисленные поселения, садовые и дачные товарищества, коттеджные поселки, которые не вошли в областную программу "Развитие газификации в Московской области до 2025 года".