СК возбудил дело после ДТП с машиной ГИБДД в Подмосковье, в котором погиб подросток

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с участием мотоцикла и автомобиля ГИБДД в Подмосковье, в которой погиб 13-летний подросток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть 13-летнего подростка", - сказали в ГСУ.
Ночью 13 июня на 12-м км автодороги Шихово - Шарапово - Кубинка в районе села Никольское Одинцовского района трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали на мотоцикле без шлемов и защитной экипировки, а также без световых огней. За ними поехал экипаж ГИБДД, при этом сотрудники полиции несколько раз по громкой связи высказали подросткам требование прижаться к обочине и остановиться, на что подростки не реагировали, продолжая набирать скорость. Через некоторое время автомобиль ГИБДД столкнулся с мотоциклом, в результате один из подростков погиб.
В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям всех участников ДТП. В свою очередь подмосковный главк МВД начал служебную проверку обстоятельств произошедшего.