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Двухлетний запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков в Подмосковье отменили

Москва Московская область
15 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников отметил, что этот запрет до сих пор действует в ряде субъектов России

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли в четверг в третьем чтении закон о возобновлении розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, которая была запрещена в 2015 году, сообщает агентство РИАМО.

"Проектом закона предлагается признать утратившей силу статью 3 закона и исключить нормы, касающиеся розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Московской области", - сказал на заседании министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. Он добавил, что Московский областной суд признал эту статью противоречащей федеральному законодательству.

Министр отметил, что запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков до сих пор действует в ряде субъектов России. В Московской области он был введен с 1 мая 2015 года наряду с ограничением на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

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