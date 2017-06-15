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Полицейский на своей машине повредил на парковке в Подмосковье семь автомобилей

Москва Московская область
15 июня, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В ДТП никто не пострадал

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции, находясь в отпуске, повредил семь автомашин в Подмосковье в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Накануне в поселке Власиха сотрудник МУ МВД России "Власиха", находясь в отпуске и управляя личным автомобилем, совершил ДТП и повредил семь припаркованных автомашин", - сообщили в ведомстве. В ДТП никто не пострадал.

Как отметили в пресс-службе главка полиции Подмосковья, по данному факту назначено проведение служебной проверки. "В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в ГУ МВД, отметив, что его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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