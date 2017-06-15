Власти Подмосковья подготовили порядка 300 туристических маршрутов по территории региона

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 300 маршрутов разработали для туристов в Московской области, большая часть из которых однодневные. Власти Подмосковья готовят также предложения по путешествиям по региону для болельщиков Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила в рамках круглого стола "Разработка и популяризация брендовых туристических маршрутов Московской области" министр культуры региона Оксана Косарева.

"На сегодняшний день на территории Московской области действует около 300 туристических маршрутов, из них большая часть однодневная. Эта ситуация нас на сегодняшний день не очень устраивает. Поэтому у нас есть два брендовых маршрута "Узоры Подмосковья" и "Подмосковные истории" на два дня - одну ночь и три дня - две ночи", - сказала Косарева.

По словам министра, на данный момент в разработке находятся межрегиональные маршруты "От кареты до ракеты", "Дорогами двух войн", "Дорога в Лавру - путь русских царей". Кроме того, прорабатываются туристические маршруты для болельщиков в пяти муниципалитетах региона.