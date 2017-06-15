Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья подготовили порядка 300 туристических маршрутов по территории региона

Москва Московская область
15 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Среди них - два брендовых маршрута "Узоры Подмосковья" и "Подмосковные истории", рассчитанные на несколько дней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр культуры Московской области Оксана Косарева

Министр культуры Московской области Оксана Косарева

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 300 маршрутов разработали для туристов в Московской области, большая часть из которых однодневные. Власти Подмосковья готовят также предложения по путешествиям по региону для болельщиков Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила в рамках круглого стола "Разработка и популяризация брендовых туристических маршрутов Московской области" министр культуры региона Оксана Косарева.

"На сегодняшний день на территории Московской области действует около 300 туристических маршрутов, из них большая часть однодневная. Эта ситуация нас на сегодняшний день не очень устраивает. Поэтому у нас есть два брендовых маршрута "Узоры Подмосковья" и "Подмосковные истории" на два дня - одну ночь и три дня - две ночи", - сказала Косарева.

По словам министра, на данный момент в разработке находятся межрегиональные маршруты "От кареты до ракеты", "Дорогами двух войн", "Дорога в Лавру - путь русских царей". Кроме того, прорабатываются туристические маршруты для болельщиков в пяти муниципалитетах региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама