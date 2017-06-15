Полиция перепроверит данные об алкоголе в крови ребенка, сбитого водителем в Балашихе

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщикамиСпорт 15 июня, 17:59
Путин поручил до 15 октября подготовить законопроекты о новых формах специнвестконтрактовЭкономика и бизнес 15 июня, 17:49
Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателемЭкономика и бизнес 15 июня, 17:47
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"Политика 15 июня, 17:45
Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"Спорт 15 июня, 17:40
Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в ТатарстанеЭкономика и бизнес 15 июня, 17:29
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТОАрмия и ОПК 15 июня, 17:26
Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" ПутинаПолитика 15 июня, 17:26
Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игроманииОбщество 15 июня, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следствие проведет дополнительную экспертизу на степень опьянения 6-летнего ребенка, сбитого водителем в Подмосковье. Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, первая экспертиза установила, что в крови ребенка содержалось большое количество алкоголя.
"По результатам проведенной Железнодорожным СМО экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. В настоящее время следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы", - сказали в ГУ МВД.
23 апреля этого года около дома 39 микрорайона Павлино в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила 6-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.