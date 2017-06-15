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Полиция перепроверит данные об алкоголе в крови ребенка, сбитого водителем в Балашихе

Москва Московская область
15 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Согласно результатам первой экспертизы, в крови 6-летнего погибшего ребенка содержалось большое количество алкоголя

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следствие проведет дополнительную экспертизу на степень опьянения 6-летнего ребенка, сбитого водителем в Подмосковье. Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, первая экспертиза установила, что в крови ребенка содержалось большое количество алкоголя.

"По результатам проведенной Железнодорожным СМО экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. В настоящее время следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы", - сказали в ГУ МВД.

23 апреля этого года около дома 39 микрорайона Павлино в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила 6-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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