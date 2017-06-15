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Дело против врача-реаниматолога о насилии над пациенткой в Подмосковье направлено в суд

Москва Московская область
15 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Врачу также предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении врача-реаниматолога больницы в Подольске, обвиняемого в насилии над пациенткой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога Подольской городской больницы № 2, обвиняемого по ч. 1 ст. 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера", - сказали в ГСУ.

Следствие установило, что в ночь на 5 января этого года обвиняемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния не могла оказать ему сопротивление.

Кроме того, врачу предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В апреле и июле 2016 года он вводил в заблуждение родственников пациентов и незаконно требовал деньги за оказание квалифицированной медпомощи, получив таким образом от них 13 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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