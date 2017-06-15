Имеющих на балансе дороги дачников Подмосковья могут освободить от налога на имущество

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская областная дума одобрила в первом чтении законопроект, который освободит от налога на имущество балансодержателей дорог общего пользования, за исключением федеральных трасс, говорится в сообщении думы. Под эту категорию могут попасть дачные некоммерческие объединения, садоводческие некоммерческие предприятия, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, пояснили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы.

"Согласно предлагаемым изменениям, планируется ввести новую льготную категорию налогоплательщиков - организации, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования (за исключением дорог федерального значения). Для таких организаций планируется с 1 января 2017 года установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций", - говорится в сообщении думы.

Парламентарии предложили установить срок действия льготы до 1 января 2020 года.

Законопроект улучшит экономику организаций, имеющих на балансе дороги, и создаст хорошие условия для ремонта и развития автомобильных дорог и сооружений на них, отметил зампредседателя профильного комитета Мособлдумы Александр Смирнов в ходе заседания.

Выпадающие доходы области составят более 200 млн рублей, сказала, в свою очередь, министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. При этом она подчеркнула, что эти средства пойдут на благоустройство дорог Подмосковья.