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Дачников в Рузском районе Подмосковья проверят на незаконное хранение оружия

Москва Московская область
16 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

К проведению рейдов планируют привлечь правоохранительные органы, представителей администрации и СМИ

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава администрации Рузского городского округа Подмосковья Максим Тарханов инициировал проверку садовых некоммерческих товариществ (СНТ) на территории округа после трагедии в поселке Кратово Раменского района. Об этом говорится в сообщении пресс- службы администрации округа.

"Предполагается провести работу по выявлению нелегалов, незаконного хранения оружия, а также других нарушений", - говорится в сообщении. По данным местных властей, участие в рейде примут правоохранительные органы, представители администрации и СМИ.

Другие муниципальные образования Московской области пока не заявляли о намерениях провести подобные проверки.

Представитель пресс-службы администрации Рузского района не уточнил ТАСС, как будет решаться вопрос обысков частной собственности дачников при необходимости получать на это ордер. "Правоохранительные органы сейчас прорабатывают вопрос проведения рейдов", - сказал он.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков 10 июня устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уже допрошены более 50 свидетелей, назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе экспертизы тел Зенкова и потерпевших, баллистические экспертизы, экспертизы метательного и холодного оружия, изъятого в сарае стрелка, а также посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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Стрельба в Раменском районе Подмосковья
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