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Госжилинспекция Подмосковья обнародовала реестр газовых компаний региона

Москва Московская область
16 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Сейчас в реестр внесены сведения о 13 организациях

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главное управление "Государственной жилищной инспекции Московской области" впервые обнародовала реестр организаций по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Подмосковья. Это поможет потребителям газа сделать осознанный выбор при заключении договора, говорится в сообщении Госжилинспекции.

"Госжилинспекция Московской области решила сделать эту информацию открытой, доступной всем желающим. (…) В конечном итоге данный шаг должен способствовать обеспечению безопасной эксплуатации газа в быту", - говорится в сообщении ведомства.

Реестр опубликован на официальном сайте инспекции.

Список ведомство подготовило, основываясь на новых обязательствах обслуживающих газовое оборудование предприятий уведомлять органы государственного жилищного надзора об осуществлении своей деятельности, поясняется в сообщении. Сейчас в реестр внесены сведения о 13 организациях.

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