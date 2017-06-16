Первая очередь Белоомутского гидроузла на Оке будет сдана в сентябре 2017 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ФГБУ "Канал имени Москвы" планирует в октябре 2017 года приступить ко второй, последней очереди реконструкции гидроузла "Белоомут" - одного из двух важнейших гидротехнических сооружений для судоходства между Рязанской и Московской областями. Как сообщает пресс-служба учреждения, в настоящее время гидроузел находится в предаварийном состоянии.

"Сейчас завершается первая очередь реконструкции, которая включает в себя строительство судоходного шлюза, первого участка глухой части плотины, первой и второй секции водосбросной части. В октябре начнется устройство перемычки для перехода ко второй очереди: здесь предполагается возведение второго участка глухой части плотины, а также третьей и четвертой секции водосбросной части плотины", - пояснил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, слова которого приводятся в сообщении.

Белоомутский гидроузел функционировал с 1915 года и ни разу не проходил модернизацию. За более чем 100 лет система износилась, и пропускная способность канала на этом участке серьезно сократилась. "Недостаточные глубины не позволяют в настоящий момент ходить судам с низкой осадкой, поэтому перевозчики вынуждены уменьшать объем транспортируемых грузов или отказываться от этого водного пути", - сказал Елянюшкин.

"Реконструкция позволит поднять уровень воды на 76 см, что, в свою очередь, повысит судоходные глубины на участке от гидроузла "Белоомут" до гидроузла "Северка" и увеличит провозную способность флота", - продолжил он.

Как сообщалось ранее, стоимость модернизации Белоомутского гидроузла составит 5,54 млрд рублей. Из них 3,2 млрд рублей уже израсходовано, сообщили ТАСС в пресс-службе. В рамках работ подрядчик ФГУП "Атэкс" построит капитальную плотину, четыре водосбросных пролета шириной по 18 метров каждый, камеру шлюза размером 18 х 276 метров и полностью автоматизированную систему управления.

Вторая очередь гидроузла будет сдана по плану в январе 2019 года, добавил Елянюшкин, это "позволит окончательно решить проблему речных перевозок на границе Московской и Рязанской областей в течение ближайших двух лет". Гидроузел "Белоомут" находится в Луховицком районе Московской области. Он состоит из судоходной плотины с фермами Поаре и камеры шлюза размером 16,2 х 266 м. "Белоомут" и его сосед-ровесник из Рязанской области - гидроузел "Кузьминск" - вместе образуют важную судоходную часть Канала имени Москвы.