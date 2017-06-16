Мособлэнерго присоединит 142 км бесхозных линий электропередачи в Подмосковье

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. АО "Мособлэнерго", принадлежащее правительству Подмосковья, обнаружила 393 единицы электросетевых объектов и около 142 км линий электропередачи, не поставленных на баланс каких-либо компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
"Бесхозные электрообъекты были установлены в ходе совместных рейдов администраций муниципальных образований и АО "Мособлэнерго". В настоящее время решается вопрос передачи их на баланс компании", - говорится в сообщении.
Всего в 2016 году в Подмосковье было зарегистрировано 4233 единицы электросетевых объектов и 1053 километра ЛЭП.
АО "Мособлэнерго" - крупнейшая областная энергетическая компания. Она работает на территории 52 муниципалитетов. Более 4 тыс. сотрудников компании обслуживают 34 тыс. км линий электропередачи и 10 тыс. подстанций различного типа.
Правительство Московской области с 2016 года проводит планомерную консолидацию муниципальных электрических сетей вокруг АО "Мособлэнерго", чтобы повысить надежность электроснабжения, упростить и сделать более доступной процедуру технологического присоединения.
Пока эта работа не завершена. Последними в единую муниципальную сеть в июне влились Ленинский, Щелковский, Одинцовский районы, Лыткарино, Ивантеевка, Мытищи и Химки.