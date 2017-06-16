Маршрутка въехала в столб в Балашихе

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Маршрутное такси в пятницу врезалось в столб в подмосковной Балашихе, в результате аварии пострадали три пассажира. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.
"Около дома 23 на Советской улице маршрутное такси въехало в столб. В результате столкновения пострадали три пассажира, один из них - пятилетний мальчик", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии уточняются.
Это уже вторая за день авария с маршрутным такси в Балашихе. В пятницу утром на проспекте Ленина маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В результате пострадали семь пассажиров маршрутного такси и водитель одной из легковых автомашин, шестеро пострадавших госпитализированы.