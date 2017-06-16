Этапы ликвидации полигона ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе обсудят 21 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по ликвидации полигона ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе обсудит сроки, этапы санации и ответственность за это должностных лиц 21 июня. Об этом сообщает Московская областная дума.

"Пригласим максимально широкий круг участников: министра экологии и природопользования региона, депутатов Мособлдумы, Госдумы, общественных и экологических объединений, активных граждан", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Точку зрения жителей будет представлять инициативная группа и местные экологи, отметили в пресс-службе Мособлдумы.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

Следственный комитет РФ сразу после "Прямой линии" начал проверку незаконной застройки жилыми домами территории возле полигона в Балашихе. Параллельно с этим Генпрокуратура ведет проверки по обращению Общероссийского народного фронта (ОНФ) о допущенных нарушениях на самом полигоне.

Губернатор Московской области, оперативно выехав 15 июня на полигон, пообещал найти возможность закрыть его на 2 года раньше плана - в 2019 г. после того, как будет построен современный мусоросжигательный завод в Орехове-Зуеве.