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Полицейские обнаружили в Подмосковье подпольный цех, где шили детскую одежду

Москва Московская область
19 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

На территории бывшего завода в Орехово-Зуево работали около 40 выходцев из стран Юго-Восточной Азии

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили подпольный цех в подмосковном Орехово-Зуево, в котором трудились около 40 иностранцев. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, они шили в том числе детскую одежду.

"Подпольное производство находилось на территории бывшего завода, расположенного в Орехово-Зуево. На пошивочном производстве трудилось около 40 выходцев из стран Юго-Восточной Азии. Условия, в которых осуществлялся пошив предметов одежды, в том числе детской, позволяют усомниться в их качестве и безопасности для здоровья потребителей. В ходе обысков обнаружено и изъято свыше 150 единиц производственного оборудования, трафареты различных товарных знаков, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сказала она.

По ее словам, в отношении нелегальных мигрантов составлены административные материалы, решается вопрос об их выдворении за пределы России. Также в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.

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