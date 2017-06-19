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В Видном горит строительный рынок

Москва Московская область
19 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

О причинах пожара пока не сообщается

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Строительный рынок горит в подмосковном Видном, возгорание локализовано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре на Березовой улице в Видном поступило в понедельник в 13:34 мск. Загорелось двухэтажное здание на территории рынка.

"В 14:39 мск пожар локализован на площади 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия установят после ликвидации возгорания.

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