Пожар на рынке стройматериалов в подмосковном городе Видное потушен

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на строительном рынке в подмосковном Видном потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В 15:42 мск было ликвидировано открытое горение, в 16:02 мск пожар был ликвидирован", - сообщили в региональном главке МЧС.
Площадь пожара составила 600 кв. метров.
Сообщение о пожаре на Березовой улице в Видном поступило в понедельник в 13:34 мск. Загорелось двухэтажное здание на территории рынка. В 14:39 мск пожар был локализован.
Информации о пострадавших не поступало.