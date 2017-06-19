Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на рынке стройматериалов в подмосковном городе Видное потушен

Москва Московская область
19 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на строительном рынке в подмосковном Видном потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 15:42 мск было ликвидировано открытое горение, в 16:02 мск пожар был ликвидирован", - сообщили в региональном главке МЧС.

Площадь пожара составила 600 кв. метров.

Сообщение о пожаре на Березовой улице в Видном поступило в понедельник в 13:34 мск. Загорелось двухэтажное здание на территории рынка. В 14:39 мск пожар был локализован.

Информации о пострадавших не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама